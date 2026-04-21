Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: 26-Jähriger erhält Anzeige wegen Schleusung, versuchter unerlaubter Einreise und Beleidigung

Kehl (ots)

Am Montagabend (20.04.26) kontrollierten Bundespolizisten an der Europabrücke in Kehl ein Fahrzeug mit belgischer Zulassung. Der 26-jährige Fahrer mit afghanischer Staatsangehörigkeit, konnte sich lediglich mit einem belgischen Aufenthaltstitel ausweisen, gab aber an nicht im Besitz eines Passes zu sein. In seinem Fahrzeug beförderte der Mann zudem noch drei afghanische Staatsangehörige die ebenfalls nicht die erforderlichen Dokumente für die Einreise nach Deutschland vorweisen konnten. Gegen den Fahrer wird nun wegen Einschleusens von Ausländern, Beleidigung und versuchter unerlaubter Einreise ermittelt. Die drei Mitfahrer erhalten Anzeigen wegen versuchter unerlaubter Einreise. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurden alle Fahrzeuginsassen nach Frankreich zurückgewiesen.

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