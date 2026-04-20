Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Offenburg (ots)

Am 17. April 2026 wurde ein mongolischer Staatsangehöriger am Bahnhof in Offenburg festgenommen. Der 32-Jährige konnte keine Dokumente vorweisen, die ihn zur Einreise und zum Aufenthalt in Deutschland berechtigen würden. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis vorlag. Da er die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss er nun eine 60-tägige Haftstrafe in einer Justizvollzugsanstalt verbüßen. Zudem erwartet ihn eine Anzeige wegen unerlaubter Einreise.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell