Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Dreifach gesuchter Straftäter festgenommen: 149 Tage Haftstrafe

Baden-Baden (ots)

Bei einer Kontrolle am 18.04.2026 am Bahnhof Baden-Baden wurde ein georgischer Staatsangehöriger festgenommen. Der 57-Jährige legte den Beamten einen georgischen Reisepass vor. Da der letzte Einreisestempel jedoch aus dem September 2025 stammte, ergab sich der Verdacht des unerlaubten Aufenthalts. Bei der Kontrolle wurde zudem eine georgische Identitätskarte mit abweichenden Personalien festgestellt. Auf diese Personalien waren insgesamt drei Haftbefehle wegen Diebstahls und besonders schweren Diebstahls ausgestellt. Weiterhin wurde festgestellt, dass gegen den Mann ein Einreise- und Aufenthaltsverbot besteht. Bei der Durchsuchung seiner Person wurde außerdem eine kleine Ampulle mit weißem Pulver gefunden. Es besteht der Verdacht, dass es sich dabei um Betäubungsmittel handelte. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde der Mann in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Dort verbüßt er nun eine Gesamtstrafe von 149 Tagen. Das Betäubungsmittel wurde sichergestellt.

Gegen den 57-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, unerlaubter Einreise entgegen eines Einreise- und Aufenthaltsverbots sowie unerlaubten Aufenthalts eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell