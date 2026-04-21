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Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Erneuter Einbruch am Bahnhof Bühl - Bundespolizei sucht Zeugen

Bühl (ots)

Erneut sind bislang unbekannte Täter in den Bahnhof Bühl eingebrochen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde die Außentür des Bahnhofs aufgehebelt. Die bereits am 06.04.2026 betroffene Buchhandlung war mit einer Spanplatte gesichert. Es wurden Tabakwaren, E-Zigaretten und Süßigkeiten entwendet.

Eine Mitarbeiterin bemerkte am 20. April 2026 gegen 5 Uhr morgens, dass die Spanplatte mit der das Geschäft nach dem vergangenen Einbruch gesichert wurde, aufgehebelt war. Verschlossen wurde das Geschäft am Vortag um 16 Uhr.

Die Bundespolizeiinspektion Offenburg sicherte vor Ort Spuren. Der genaue Wert der entwendeten Gegenstände ist Gegenstand der Ermittlungen. Zur Täterschaft liegen derzeit keine Erkenntnisse vor, die Bundespolizei bitte Zeugen oder Personen die sachdienliche Hinweise geben können, dies unter 0781/9190-0 zu tun.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Sina Kappus
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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