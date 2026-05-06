Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: "Fahrraddieben keine Chance geben" - Fahrradcodieraktion des 1. Polizeireviers

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Darmstadt (ots)

Neben der richtigen Absicherung des Rades, zu der unter anderem ein widerstandsfähiges Schloss, möglicherweise ein GPS-Tracker und das richtige Abschließen des Fahrrads gehören, stellt die Fahrradcodierung eine wertvolle Ergänzung dar.

Das 1. Polizeirevier lädt in diesem Zuge zu einer Fahrradcodierung ein.

Wann: Mittwoch, 20. Mai 2026, 10.00 bis 16.00 Uhr

Wo: 1. Polizeirevier, Bismarckstraße 16, 64293 Darmstadt

Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, wird darum gebeten, erforderliche Daten zur Person und zum Fahrrad (Hersteller, Typ und Rahmennummer) bereitzuhalten. Für die Codierung selbst sind ein Identifikationsdokument und ein Eigentumsnachweis notwendig. Besitzer von E-Bikes und Pedelecs sollten zudem die Batterieschlüssel mitbringen.

Um Wartezeiten zu vermeiden wird darum gebeten, Anbauteile vom Mittelrahmen vorab zu entfernen (z.B. Schlösser oder Behälter). Carbon-Räder sind für die Codierung leider nicht geeignet.

Noch ein wichtiger Hinweis:

Sollten Sie am 20. Mai 2026 zeitlich verhindert sein, können Sie sich auf der Homepage der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de regelmäßig über weitere Termine in und um Ihre Region informieren.

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