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Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: GERNSHEIM: Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

Gernsheim (ots)

Ein silberner Mercedes CLK 500 parkte auf dem Parkplatz des "Fährstübchens" Rheinstraße 34 hinter der Lokalität. Zwischen dem 04.05.2026 18:30 Uhr und dem 04.05.2026 21:30 Uhr, wurde der silberne Pkw durch ein anderes, derzeit unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise auf ein entsprechendes Fahrzeug und/oder eines möglichen Fahrzeugführers bitte an die Polizeistation Gernsheim unter folgender Telefonnummer: 06258 93430

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Groß-Gerau
Polizeistation Gernsheim
Darmstädter Straße 28
Telefon: 06258 9343-0
https://www.polizei.hessen.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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