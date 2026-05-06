PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Arheilgen: Kita im Visier Krimineller - Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Nachdem bislang unbekannte Täter in einen Kindergarten in der Bachstraße eingebrochen sind, sucht die Polizei nun nach Zeugen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand drangen die Unbekannten zwischen Montagnachmittag (4.5.) und Dienstagmorgen (5.5.) über das Dach in die Kita ein. Im Innern durchsuchten sie mehrere Räumlichkeiten und entwendeten Essen und Getränke im Wert von circa 50 Euro. Im Anschluss flüchteten sie mit der Beute unerkannt.

Wer hat im Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet?

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich mit dem Kommissariat 43 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Julian Lenk

https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren