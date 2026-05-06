Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Arheilgen: Kita im Visier Krimineller - Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Nachdem bislang unbekannte Täter in einen Kindergarten in der Bachstraße eingebrochen sind, sucht die Polizei nun nach Zeugen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand drangen die Unbekannten zwischen Montagnachmittag (4.5.) und Dienstagmorgen (5.5.) über das Dach in die Kita ein. Im Innern durchsuchten sie mehrere Räumlichkeiten und entwendeten Essen und Getränke im Wert von circa 50 Euro. Im Anschluss flüchteten sie mit der Beute unerkannt.

Wer hat im Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet?

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich mit dem Kommissariat 43 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 in Verbindung zu setzen.

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