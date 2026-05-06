Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Verkehrskontrolle der Polizei/Zu schnell - Zwei Fahrern drohen Fahrverbote - 48-Jährige unter Drogeneinfluss

Rüsselsheim (ots)

Die Polizeistation Rüsselsheim führte am Mittwoch (05.05.), in der Zeit zwischen 9.00 und 14.00 Uhr, eine Lasermessung im Kurt-Schumacher-Ring durch. Bei dort maximal erlaubten 50 km/h, war unter anderem ein Fahrer mit 105 Stundenkilometern unterwegs. Ihn erwarten nun zwei Punkte in Flensburg, 560 Euro Bußgeld und ein zweimonatiges Fahrverbot. Ein weiterer Wagenlenker fuhr 85 km/h. Auf ihn kommen neben Punkten im Verkehrszentralregister, 260 Euro Bußgeld und ein einmonatiges Fahrverbot zu.

Eine ebenfalls zu schnelle 48 Jahre alte Frau stand mutmaßlich unter dem Einfluss von Amphetamin sowie Cannabis und hatte keine gültige Fahrerlaubnis. Die Frau wurde zur Wache gebracht und musste anschließend eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Die Polizei leitete ein entsprechendes Verfahren ein.

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