PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Verkehrskontrolle der Polizei/Zu schnell - Zwei Fahrern drohen Fahrverbote - 48-Jährige unter Drogeneinfluss

Rüsselsheim (ots)

Die Polizeistation Rüsselsheim führte am Mittwoch (05.05.), in der Zeit zwischen 9.00 und 14.00 Uhr, eine Lasermessung im Kurt-Schumacher-Ring durch. Bei dort maximal erlaubten 50 km/h, war unter anderem ein Fahrer mit 105 Stundenkilometern unterwegs. Ihn erwarten nun zwei Punkte in Flensburg, 560 Euro Bußgeld und ein zweimonatiges Fahrverbot. Ein weiterer Wagenlenker fuhr 85 km/h. Auf ihn kommen neben Punkten im Verkehrszentralregister, 260 Euro Bußgeld und ein einmonatiges Fahrverbot zu.

Eine ebenfalls zu schnelle 48 Jahre alte Frau stand mutmaßlich unter dem Einfluss von Amphetamin sowie Cannabis und hatte keine gültige Fahrerlaubnis. Die Frau wurde zur Wache gebracht und musste anschließend eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Die Polizei leitete ein entsprechendes Verfahren ein.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 05.05.2026 – 17:24

    POL-HP: Zeugen nach Unfallflucht in Mörlenbach gesucht!

    Mörlenbach (ots) - Mörlenbach: Im Zeitraum von Montag, den 04.05.2026, 22:00 Uhr, bis Dienstag, den 05.05.2026, 10:00 Uhr, kam es in der Industriestraße 30 in Mörlenbach zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte dabei die Front eines am rechten Fahrbahnrand geparkten Linienbusses. Der Unfallverursacher konnte bislang nicht ermittelt werden. Die Polizei hat den Unfallort ...

    mehr
  • 05.05.2026 – 14:22

    POL-DA: Darmstadt-Kranichstein: 83-Jähriger ausgeraubt / Kripo ermittelt und sucht Zeugen

    Darmstadt (ots) - Nachdem sich am Dienstagmorgen (5.5.) im Gropiusweg ein Raub zugetragen hat, sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen. Ersten Ermittlungen zufolge soll ein bislang unbekannter Täter gegen 10.30 Uhr einen 83-Jährigen zu Boden gerissen und ihm die Umhängetasche entwendet haben. Der Unbekannte flüchtete anschließend mitsamt der Beute in Richtung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren