Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen nach Unfallflucht in Mörlenbach gesucht!

Mörlenbach (ots)

Mörlenbach:

Im Zeitraum von Montag, den 04.05.2026, 22:00 Uhr, bis Dienstag, den 05.05.2026, 10:00 Uhr, kam es in der Industriestraße 30 in Mörlenbach zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte dabei die Front eines am rechten Fahrbahnrand geparkten Linienbusses. Der Unfallverursacher konnte bislang nicht ermittelt werden. Die Polizei hat den Unfallort besichtigt und Spuren gesichert. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zu der beteiligten Person bzw. dem Fahrzeug machen können, werden dringend gebeten, sich mit der Polizeistation Heppenheim unter der Telefonnummer +49 6252/706-0 in Verbindung zu setzen.

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