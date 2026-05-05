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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Kranichstein: 83-Jähriger ausgeraubt
Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Nachdem sich am Dienstagmorgen (5.5.) im Gropiusweg ein Raub zugetragen hat, sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen.

Ersten Ermittlungen zufolge soll ein bislang unbekannter Täter gegen 10.30 Uhr einen 83-Jährigen zu Boden gerissen und ihm die Umhängetasche entwendet haben. Der Unbekannte flüchtete anschließend mitsamt der Beute in Richtung Jägertorstraße. Der Senior zog sich infolge des Sturzes leichte Verletzungen zu.

Der Täter wird als etwa 45 Jahre alt, 1,75 Meter groß und dunkelhaarig beschrieben. Zudem soll er zum Tatzeitpunkt dunkel gekleidet gewesen sein.

Wer den Vorfall beobachtet hat oder andere sachdienliche Hinweise zu dem Kriminellen geben kann, wird gebeten, Kontakt mit den Ermittlerinnen und Ermittlern der Kripo in Darmstadt (K10) unter der Rufnummer 06151/969-0 aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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