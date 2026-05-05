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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Bieberau
Wembach-Hahn: In Baustellen eingebrochen und Rüttelplatten gestohlen
Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Groß-Bieberau / Ober-Ramstadt (ots)

Zwischen Donnerstagabend (30.4.), 18 Uhr, und Montagmorgen (4.5.), 6 Uhr, nahmen bislang unbekannte Kriminelle mehrere Baustellen ins Visier. Aktuellen Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Täter in der Bahnhofstraße in Groß-Bieberau und in der Schloßstraße in Wembach-Hahn Zugang auf ein Baustellengelände. In beiden Fällen betraten sie das Gelände und entwendeten insgesamt vier Rüttelplatten im Wert von mehreren Zehntausend Euro. Zudem erbeuteten sie in Groß-Bieberau zusätzlich diverses Werkzeug. Nach bisherigen Ermittlungen ist aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe der beiden Taten von einem Tatzusammenhang auszugehen. Durch das hohe Gewicht der Platten haben die Unbekannten mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ein Fahrzeug für den Transport genutzt. Hierfür kommt insbesondere ein Baustellenfahrzeug oder Lastkraftwagen in Frage.

Die Kripo in Dieburg (K41) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu einem auffälligen Fahrzeug und/oder verdächtigen Personen geben können, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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