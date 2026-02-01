Freiwillige Feuerwehr der Stadt Bergen

FFW Bergen: Schornsteinbrand in Salzmoor

Bergen (ots)

Am gestrigen Abend wurde die Feuerwehr Bergen gegen 18:45 Uhr zu einem Schornsteinbrand in die Ortschaft Salzmoor alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war das Gebäude nahezu vollständig verraucht. Im Bereich des Kamins war ebenfalls offenes Feuer feststellbar. Unverzüglich ging ein Trupp unter Atemschutz zur Brandbekämpfung vor.

Bei der weiteren Erkundung wurde ein Schwelbrand hinter dem verputzten Kaminaufsatz festgestellt. Zwischenzeitlich kam es zu massivem Rauchaustritt im Dachbereich. Zur Brandbekämpfung und weiteren Kontrolle wurde die Dachhaut auf kleiner Fläche geöffnet. Dadurch konnte der Brandherd gezielt abgelöscht werden.

Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehren Bergen und Wohlde, sowie die Polizei und der Rettungsdienst.

