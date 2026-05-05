Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Fahrzeugscheibe beschädigt und geflüchtet

Zeugen gesucht

Pfungstadt (ots)

Ein bislang unbekannter Vandale beschädigte zwischen Sonntagnachmittag (3.5.), 12.30 Uhr, und Montagmorgen (4.5.), 7 Uhr, in der Borngasse ein Fahrzeug der Stadtpolizei. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war das Auto vor dem dortigen Bürogebäude geparkt. Der Unbekannte warf nach aktuellen Erkenntnissen eine Bierflasche gegen die Windschutzscheibe, welche hierdurch zu Bruch ging. Im Anschluss flüchtete der Kriminelle in unbekannte Richtung. Nach erster Schätzung verursachte er einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Polizeistation Pfungstadt unter der Telefonnummer 06157 / 9509 - 0 Kontakt aufzunehmen.

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