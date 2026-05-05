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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Fahrzeugscheibe beschädigt und geflüchtet
Zeugen gesucht

Pfungstadt (ots)

Ein bislang unbekannter Vandale beschädigte zwischen Sonntagnachmittag (3.5.), 12.30 Uhr, und Montagmorgen (4.5.), 7 Uhr, in der Borngasse ein Fahrzeug der Stadtpolizei. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war das Auto vor dem dortigen Bürogebäude geparkt. Der Unbekannte warf nach aktuellen Erkenntnissen eine Bierflasche gegen die Windschutzscheibe, welche hierdurch zu Bruch ging. Im Anschluss flüchtete der Kriminelle in unbekannte Richtung. Nach erster Schätzung verursachte er einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Polizeistation Pfungstadt unter der Telefonnummer 06157 / 9509 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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