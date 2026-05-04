POL-DADI: Pfungstadt: Zeugenaufruf - Zeugin nach Verkehrsunfall gesucht
Pfungstadt (ots)
Am Montag (04.05.) gegen 13:15 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen einem VW Tiguan und einem Fiat Panda an der Kreuzung Mainstraße / Eberstädter Straße in Pfungstadt.
Der Verkehrsunfall konnte von einer aktuell unbekannten Zeugin beobachtet werden. Um den Unfallhergang zu klären, werden diese und weitere Zeugen gebeten sich bei der Polizeistation in Pfungstadt unter der Telefonnummer 06157 9509-0 zu melden.
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