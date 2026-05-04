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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Pfungstadt: Zeugenaufruf - Zeugin nach Verkehrsunfall gesucht

Pfungstadt (ots)

Am Montag (04.05.) gegen 13:15 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen einem VW Tiguan und einem Fiat Panda an der Kreuzung Mainstraße / Eberstädter Straße in Pfungstadt.

Der Verkehrsunfall konnte von einer aktuell unbekannten Zeugin beobachtet werden. Um den Unfallhergang zu klären, werden diese und weitere Zeugen gebeten sich bei der Polizeistation in Pfungstadt unter der Telefonnummer 06157 9509-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg
Polizeistation Dieburg
Groß-Umstädter-Straße 82
64807 Dieburg
Ertl, POK
Telefon: 06071 / 9656-0
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de
https://www.polizei.hessen.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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