Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lützelbach: Brand ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan/Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Lützelbach (ots)

Am Donnerstagnachmittag (30.04.), gegen 15.10 Uhr, kam es zum Brand einer Waldfläche im Ausmaß von etwa 20 x 30 Metern in einer Waldgemarkung im Bereich des Tennisclubs in Lützelbach. der die Feuerwehr und die Polizei auf den Plan gerufen hat. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Am Brandort entdeckten die Beamten anschließend einen Pizzakarton und zwei Bierdosen.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit dem Kommissariat 10 in Erbach in Verbindung zu setzen. Telefonnummer: 06062/953-0.

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