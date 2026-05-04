Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Wald-Michelbach: "Sicher im Alter" - Schutzfrauen vor Ort geben an Informationsstand wertvolle Tipps

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Wald-Michelbach (ots)

Am Mittwoch (6. Mai) informieren die beiden Schutzfrauen vor Ort, Stephanie Hellermann von Serkowsky (Polizeistation Heppenheim) und Tina Krieger (Polizeistation Wald-Michelbach) von 13.30 bis 15.00 Uhr zum Thema "Sicher im Alter". Die beiden Beamtinnen bauen ihren Informationsstand am Bahndamm, vor dem EDEKA-Markt Schmitt, auf und richten sich mit allerlei hilfreichen Hinweisen insbesondere an ältere Bürgerinnen und Bürger.

Im Fokus der Aktion stehen Aufklärung und Prävention rund um die typischen Betrugsmaschen, wie Trickbetrug und Trickdiebstahl. Besucherinnen und Besucher erhalten praxisnahe Tipps, sowie Informationsbroschüren, wie sie sich im Alltag besser schützen können.

Ziel der Initiative ist es, das Sicherheitsbewusstsein zu stärken und konkrete Hilfestellungen zu geben, um Straftaten vorzubeugen. Interessierte sind herzlich eingeladen, sich am Stand der Polizei zu informieren und Fragen an die beiden Schutzfrauen vor Ort zu stellen. Die beiden Beamtinnen freuen sich auf reges Interesse.

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