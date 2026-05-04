Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Körperverletzung und Widerstand

Vorläufige Festnahme eines 32-Jährigen

Darmstadt (ots)

Nach seiner vorläufigen Festnahme am Montagmorgen (4.5.) muss sich ein 32-jähriger Mann nun in mehreren Ermittlungsverfahren strafrechtlich verantworten.

Nach derzeitigen Erkenntnissen soll der Tatverdächtige gegen 7 Uhr in der Schlossgartenstraße einen 23-jährigen Mann sowie eine gleichaltrige Frau attackiert und durch Schläge verletzt haben. Durch beherztes Eingreifen mehrerer Passanten konnte der Angreifer vom weiteren Vorgehen abgehalten werden. Im Anschluss flüchtete er vom Tatort.

Der 23-jährige Mann erlitt infolge der Attacke Verletzungen am Kopf und wurde nach medizinischer Erstversorgung im Anschluss mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten Einsatzkräfte des 1. Polizeireviers den Tatverdächtigen unweit des Tatorts erblicken. Trotz erneuter Flucht zu Fuß und massiver Gegenwehr gelang es schließlich den Mann festzunehmen. Anschließend brachten sie ihn auf die nächstgelegene Polizeiwache.

Im Rahmen der Festnahme verletzte er einen 37-jährigen Polizeibeamten durch Schläge im Gesicht. Der Beamte konnte seinen Dienst fortsetzen.

Auf der Wache musste der Tatverdächtige eine Blutentnahme und eine erkennungsdienstliche Behandlung über sich ergehen lassen. Im Anschluss wurde der Mann aufgrund seines Gesundheitszustands in eine psychiatrische Klinik gebracht.

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