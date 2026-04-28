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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Gestürzter Fahrradfahrer flüchtet von Unfallort

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht einen Fahrradfahrer, der am Montagnachmittag in der Holtzendorffstraße in einen Unfall verwickelt war. Der Mann dürfte etwa 30 bis 35 Jahre alt sein und war mit einem dunklen E-Bike unterwegs. Er hat sich bei dem Unfall vermutlich an der Schulter verletzt, flüchtete aber vom Unfallort, ohne auf die Polizei zu warten oder seine Personalien zu hinterlassen.

Gemeldet wurde der Vorfall gegen halb fünf von einem Autofahrer, der ebenfalls beteiligt war. Nach Angaben des 60-jährigen Mannes war er mit seinem Pkw vom Mitfahrerparkplatz gekommen und hatte sich der Einmündung zur Mainzer Straße genähert. Dort stoppte er kurz, um dann wieder anzufahren und sich in den Verkehr einzureihen. In diesem Moment sei der Fahrradfahrer auf dem Radweg aus Richtung Mehlingen gekommen. Er prallte gegen die linke Front des Fiat und stürzte zu Boden.

Im anschließenden Gespräch mit dem Autofahrer lehnte der Mann die Verständigung eines Rettungswagens ab. Und während der 60-Jährige sein Fahrzeug zur Seite fuhr, machte sich der E-Bike-Fahrer aus dem Staub. Er wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 zu melden. Zeugenhinweise werden ebenfalls unter dieser Nummer entgegengenommen. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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