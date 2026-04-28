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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Frustrierter Einbrecher richtet Schaden an

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein mutmaßlich frustrierter Einbrecher hat an einem Firmengebäude im Hainweg mutwillig Sachschaden angerichtet. Den bisherigen Ermittlungen zufolge hatte der Unbekannte am Wochenende versucht, in das Gebäude einzudringen - er scheiterte aber sowohl an der Tür als auch an einem Fenster.

Offenbar verärgert über seinen Misserfolg, verstopfte der Täter mehrere Türschlösser mit Kleber und machte ein Zahlenbedienfeld unbrauchbar. Die Schadenshöhe wird auf insgesamt mehrere tausend Euro geschätzt.

Zeugen, die im Zeitraum zwischen Samstagnachmittag, 14 Uhr, und Montagmorgen, 8 Uhr, verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 zu melden. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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