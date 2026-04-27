Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Zeugen gesucht: Wer hat den Unfall beobachtet?

Kaiserslautern (ots)

Am Sonntagabend kam es zu einem Auffahrunfall in der Holtzendorfstraße. Einer der Beteiligten fuhr unbehelligt weiter, jetzt sucht die Polizei nach ihm. Wie die 24-jährige Peugeot-Fahrerin den Beamten mitteilte, ereignete sich die Kollision gegen halb 7. Sie war auf das Heck eines silbernen VW Tiguan aufgefahren. Statt auszusteigen und Personalien auszutauschen, sei der unbekannte VW-Fahrer davongefahren. Die 24-Jährige folgte dem Wagen noch bis Mehlingen, dann gab sie die "Verfolgung" auf und informierte die Polizei. Die Polizeiinspektion 1 hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Sie sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Fahrzeugführer machen können. Sachdienliche Hinweise werden unter 0631 369-14199 entgegengenommen. |kle

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