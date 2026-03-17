Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verfolgungsfahrt auf der BAB 650 endet mit Verkehrsunfall

Bad Dürkheim (ots)

Am heutigen Dienstag, 17.03.2026 gegen 11:30 Uhr wollte eine Zivilstreife der Autobahnpolizei Ruchheim einen BMW auf der BAB 650 bei Friedelsheim einer Verkehrskontrolle unterziehen. Das Fahrzeug flüchtete daraufhin unmittelbar mit hoher Geschwindigkeit über die B 37 in Richtung Bad Dürkheim. Dabei geriet das Fahrzeug aufgrund der hohen Geschwindigkeit kurz aus der Sichtweite der Streife. An der Kreuzung B 37/Bruchstraße streifte das flüchtende Fahrzeug einen anderen unbeteiligten Verkehrsteilnehmer. Bei dem Unfall wurde das Fluchtfahrzeug so beschädigt, dass es nicht mehr fahrtüchtig war, woraufhin die beiden Insassen, 19 und 23 Jahre alt, ihre Flucht zu Fuß fortsetzten. Beide konnten nach kurzer Flucht festgenommen werden. Zu den Hintergründen des Verhaltens bedarf es weiterer Ermittlungen. Es wurden Strafanzeigen wegen Straßenverkehrsgefährdung, illegalem Fahrzeugrennen und Verkehrsunfallflucht erstattet. Verletzt wurde bei dem Vorfall keiner der Beteiligten, es entstand allerdings Sachschaden in Höhe von ca. 12.000 Euro. Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich mit der Autobahnpolizei Ruchheim (06237/9330) in Verbindung zu setzen.

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