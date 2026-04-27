Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Spielzeugwaffe sorgt für Aufsehen

Kaiserslautern (ots)

Wegen seines Verhaltens hat ein Mann am Sonntagnachmittag in der Innenstadt die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Zeugen meldeten der Polizei kurz vor halb fünf, dass ein Unbekannter am Altenhof herumschreien und mit einer nicht näher beschreibbaren Waffe hantieren würde.

Eine Streife machte sich auf die Suche nach dem Mann und fand ihn am Fackelbrunnen. Es handelte sich um einen amtsbekannten 40-Jährigen. Bei der Kontrolle seiner Sachen wurde im Rucksack eine Spielzeugwaffe gefunden. Die Beamten stellten diese sicher; sie wird mit Einverständnis des 40-Jährigen vernichtet. |cri

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