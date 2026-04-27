Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Betrunkener stürzt und verliert Bewusstsein

Kaiserslautern (ots)

Eine stark alkoholisierte und laut herumschreiende Person ist der Polizei am Samstagmittag aus der Käthe-Kollwitz-Straße gemeldet worden. Die eingesetzten Polizeibeamten trafen den Mann auf dem Kinderspielplatz an. Er saß auf einer Bank und hatte eine Flasche Wodka bei sich. Der amtsbekannte 50-Jährige wurde einer Kontrolle unterzogen und anschließend aufgefordert, den Spielplatz zu verlassen.

Als er sich auf den Weg machte, kam der Mann ins Straucheln, stürzte zu Boden und fiel auf sein Gesicht. Weil sich der 50-Jährige eine blutende Wunde zuzog und auch das Bewusstsein verlor, verständigten die Beamten den Rettungsdienst und leisteten Erste Hilfe. Ein Notarzt und die eintreffenden Rettungskräfte kümmerten sich um die weitere Versorgung und brachten den Mann ins Krankenhaus. |cri

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