Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unter Drogeneinfluss am Steuer: 29-Jährige in Kaiserslautern gestoppt

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zu Samstag wurde eine Autofahrerin in der Donnersbergstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die 29-Jährige aus Mannheim war mit ihrem Pkw unterwegs, als sie von einer Streife angehalten wurde. Während der Kontrolle nahmen die eingesetzten Beamten deutlichen Cannabisgeruch wahr. Auf Nachfrage gab die Frau an, zuvor einen Joint konsumiert zu haben. Ein durchgeführter Urintest reagierte positiv auf THC sowie Amphetamin. Zudem fanden die Beamten in der Handtasche der Fahrerin eine geringe Menge Amphetamin. Gegen die 29-Jährige wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Fahrens unter Drogeneinfluss eingeleitet. Darüber hinaus wird wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln strafrechtlich ermittelt. Die Weiterfahrt wurde untersagt. |PvD

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