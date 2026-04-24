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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fußball in Kaiserslautern - Polizei zieht Bilanz

Kaiserslautern (ots)

Im Fritz-Walter-Stadion wurde am heutigen Freitag die Fußballpartie zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und der Eintracht Braunschweig ausgetragen. Rund 44.500 Menschen besuchten das Zweitligaspiel; davon circa 800 Auswärtsfans. Das Spiel endete mit 0:2. Aus polizeilicher Sicht verlief der Einsatz vor, während und nach der Partie ruhig. Die Einsatzkräfte mussten nur selten einschreiten; es gab lediglich vereinzelte Anzeigen wegen Abbrennens von Pyrotechnik (Verdacht des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz) sowie Körperverletzung. Auch die Verkehrslage blieb verhältnismäßig entspannt, es gab keine nennenswerten Vorkommnisse.

Das Polizeipräsidium bedankt sich bei allen Besucherinnen und Besuchern für Fairplay im und außerhalb des Stadions. Ein Dank geht auch an alle Einsatzkräfte. Wir wünschen allen eine gute Heimreise und ein angenehmes Wochenende.

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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