Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Motorradfahrer stürzt und verletzt sich

Trippstadt (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein Motorradfahrer hat am Donnerstagabend auf der L503 von Kaiserslautern nach Trippstadt einen Unfall gebaut. Der 27-Jährige war gegen 18:25 Uhr mit seiner Harley-Davidson in Richtung Aschbacherhof unterwegs, als er in einer Linkskurve vermutlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Motorrad verlor. Er kam von der Fahrbahn ab, stürzte und zog sich eine Verletzung am Bein zu. Der Rettungsdienst versorgte den Mann vor Ort und brachte ihn dann zur Weiterbehandlung ins Krankenhaus. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von circa 2000 Euro. |elz

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