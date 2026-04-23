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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Freitagabend: Fußball auf dem Betzenberg

Westpfalz (ots)

Am Freitagabend empfängt die Mannschaft des 1. FC Kaiserslautern die Gäste der Eintracht Braunschweig. Anpfiff ist um 18.30 Uhr im Fritz-Walter-Stadion.

Weil der Veranstalter eine nahezu ausverkaufte Fußballpartie erwartet, rechnet die Polizei mit einer entsprechend hohen Verkehrsbelastung auf den Zufahrtswegen. Viele Besucherinnen und Besucher werden mit Privatfahrzeugen und Bussen anreisen, so dass mit entsprechenden Verkehrsbeeinträchtigungen gerechnet werden muss. Zudem kann es zu kurzfristigen Straßensperrungen und damit einhergehenden Wartezeiten sowohl vor als auch nach dem Spiel kommen. Unsere Empfehlung: Planen Sie für An- und Abreise ausreichend Zeitpuffer ein.

Um den innerstädtischen Verkehr nicht zusätzlich zu belasten, empfiehlt die Polizei, die "Park- and Ride"-Angebote zu nutzen. Vom Parkplatz Schweinsdell an der A6, Abfahrt Kaiserslautern-Ost, und der Universität pendeln ab zwei Stunden vor Anpfiff regelmäßig Shuttle-Busse zum Stadion.

Zusätzlicher Parkraum steht auch auf Teilen des Messeplatzes zur Verfügung. Dieser ist von der A6 über die Abfahrt Kaiserslautern-Centrum in wenigen Fahrminuten erreichbar. Von dort aus sind es etwa 15 Minuten zu Fuß auf den Betzenberg. Beachten Sie bitte, dass aufgrund einer Veranstaltung nicht die gesamte Fläche des Platzes zum Parken genutzt werden kann.

Weitergehende Informationen für die An- und Abreise finden Sie unter https://www.swk-kl.de/produkte-services/busverkehr/bus-service/park-and-ride und unter https://fck.de/de/stadion/anfahrt. Über mögliche Baustellen auf Ihrer Route können Sie sich unter https://geoportal.kaiserslautern.de/baustellen und https://verkehr.rlp.de informieren.

Dringend rät die Polizei davon ab, Parkplätze rund um das Fritz-Walter-Stadion zu suchen. Der Parkraum dort ist sehr begrenzt und steht ausschließlich Anwohnern mit einem Berechtigungsschein zu. Wer sein Fahrzeug ohne Erlaubnis abstellt, muss mit empfindlichen Bußgeldern rechnen.

Bahnreisende können sich unter https://www.bahn.de/service/individuelle-reise/fanecke/angebot über das Angebot an Zusatz-Zügen am Spieltag informieren.

Strafbare Handlungen in Zügen sowie in Bahnhöfen werden konsequent durch die Polizei zur Anzeige gebracht. Wer die Regeln missachtet, muss mit einem künftigen Beförderungsausschluss durch die Deutsche Bahn oder einem bundesweiten Stadionverbot rechnen. Um Störungen frühzeitig zu erkennen und im Stadtgebiet die Verkehrswege im Blick zu haben, wird das Polizeipräsidium Westpfalz am Freitag Drohnen im Einsatz haben.

Bezüglich der Regeln im und um das Stadion appelliert die Polizei: Pyrotechnische Gegenstände sind gefährlich und haben in Fußballstadien und Menschenmengen nichts zu suchen! Verzichten Sie auf das Abrennen von Feuerwerkskörpern, auch auf dem Weg zum oder vom Stadion.

Wir gehen von einem friedlichen Verlauf der Veranstaltung aus. Dennoch stellen Bundes- und Landespolizei klar: Wir tolerieren in Kaiserslautern keine Gewalt im Zusammenhang mit Fußballspielen und gehen konsequent gegen Personen vor, die sich nicht an die Regeln halten. Randale und Krawalle haben nichts mit Fankultur zu tun. Menschen, die Auseinandersetzungen und Gewalt suchen, bringen die überwältigende Mehrheit der Fußballfans, die an den Spieltagen einfach nur Spaß am Fußball haben wollen, in Verruf. Weitere Informationen rund um Fußballspiele auf dem Betzenberg haben wir für Sie auf unserer Internetseite unter https://s.rlp.de/fussball-kaiserslautern zusammengefasst.

Die Polizei wünscht allen Fans eine gute An- und Abreise sowie einen angenehmen Fußballabend in Kaiserslautern. Wir freuen uns auf ein spannendes Spiel und auf ein faires Miteinander im und außerhalb des Stadions. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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