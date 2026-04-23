Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Schlägerei gemeldet - Angaben verweigert

Kaiserslautern (ots)

Eine Schlägerei ist der Polizei in der Nacht zu Donnerstag aus dem Hilgardring gemeldet worden. Als die ausgerückte Streife gegen 4.30 Uhr vor Ort eintraf, hielten sich dort nur noch einer der Beteiligten, die Anruferin sowie eine unbeteiligte Person auf. Der eigentliche Täter war nicht mehr zu sehen.

Die Zeugen gaben zwar an, den Verantwortlichen zu kennen, wollten jedoch seinen Namen nicht nennen und auch keine Einzelheiten zu den Abläufen schildern. Der vorsorglich verständigte Rettungsdienst rückte unverrichteter Dinge wieder ab, weil bei dem am Gerangel beteiligten 39-Jährigen keine Verletzungen festgestellt werden konnten. Der offensichtlich stark alkoholisierte Mann lehnte einen Atemalkoholtest ab und machte sich anschließend zu Fuß auf den Heimweg. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

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