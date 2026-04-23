Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mit Reizgas angegriffen

Kaiserslautern (ots)

Ein Unbekannter hat am Mittwochnachmittag einen 22-jährigen Mann im Fischerrück angegriffen. Gegen 17 Uhr ging der 22-Jährige den Treppenabgang vom Zilleweg zur Reichswaldstraße herunter. Der schwarz gekleidete Unbekannte kam ihm entgegen und sprühte ihm unvermittelt Reizgas ins Gesicht. Der Angreifer machte sich anschließend in unbekannte Richtung aus dem Staub. Der 22-Jährige erlitt Reizungen der Augen und im Gesicht. Er wurde durch den hinzugerufenen Rettungsdienst behandelt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise auf den Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 zu melden. |elz

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