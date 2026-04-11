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POL-PDNW: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen - Zeugen gesucht

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen - Zeugen gesucht
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Haßloch (ots)

Am heutigen Morgen gegen 08:50 Uhr kam es auf der K14 zwischen Haßloch und Lachen-Speyerdorf zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Ein 26-jähriger Fahrer eines Sprinters befuhr die K14 aus Richtung Haßloch kommend hinter mehreren Fahrzeugen. Im weiteren Verlauf setzte er zum Überholen der vorausfahrenden Fahrzeuge an und übersah hierbei, dass der vorausfahrende Pkw beabsichtigte, nach links abzubiegen. In der Folge kam es zur Kollision beider Fahrzeuge, wodurch erheblicher Sachschaden entstand. Die K14 musste im Bereich der Unfallstelle für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Räumungsarbeiten bis etwa 10:15 Uhr voll gesperrt werden. Beide Fahrzeugführer wurden durch den Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Die unfallbeteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch unter der 06324-933-0 oder per E-Mail pihassloch@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Haßloch

Telefon: 06324-933-0
E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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