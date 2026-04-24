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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfall aufgrund tiefstehender Sonne

Mackenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein 62-jähriger Autofahrer hat am Donnerstagmorgen einen Unfall verursacht. Der Mann fuhr gegen 7:40 Uhr mit seinem Suzuki auf der Miesenbacher Straße in Richtung Weilerbach. Da er durch die tiefstehende Sonne geblendet wurde und seine Geschwindigkeit nicht den Gegebenheiten anpasste, erkannte er zu spät einen am Straßenrand geparkten Peugeot 206. Der 62-Jährige fuhr mit seinem Auto auf das Heck des geparkten Autos auf. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden von circa 13 000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Peugeot musste abgeschleppt werden. Die hinzugerufene Feuerwehr kümmerte sich um die auslaufenden Betriebsstoffe. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr durch die Polizei an der Unfallstelle vorbeigeleitet. |elz

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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