Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Betrunken und aggressiv

Kaiserslautern (ots)

Wegen seines aggressiven Verhaltens ist ein Mann am Donnerstagnachmittag am Fackelrondell negativ aufgefallen. Gegen 14.30 Uhr ging bei der Polizei die Meldung ein, dass sich ein stark alkoholisierter Mann mit Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes der Mall anlegen würde. Diese hatten ihm aufgrund seines Zustands den Zutritt zur Einkaufspassage verwehrt - was der 32-Jährige nicht akzeptieren wollte.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen kam es zu einem Gerangel, bei dem der Mann auch nach den Sicherheits-Mitarbeitern schlug und sie am Oberkörper traf. Die ausgerückten Polizeikräfte legten dem 32-Jährigen zunächst Handfesseln und schließlich auch eine Spuckschutzhaube an. Ein Atemalkoholtest bescheinigte ihm einen Pegel von mehr als 1,5 Promille.

Der Mann wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten bis zum Abend in Gewahrsam genommen. Auf ihn kommen Anzeigen wegen Körperverletzung, Beleidigung und Widerstands zu. |cri

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