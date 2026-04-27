Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Streit zwischen Taxifahrer und Fahrgast

Kaiserslautern (ots)

Wegen des Fahrpreises sind sich in der Nacht zu Sonntag ein Taxifahrer und sein Fahrgast in die Haare geraten. Weil der Passagier schließlich einfach aus dem Auto sprang und davonlief, verständigte der Fahrer die Polizei. Er folgte dem Mann bis in die Danziger Straße, wo sich der Streit fortsetzte.

Als die ausgerückte Streife vor Ort eintraf, verhielt sich der geflüchtete Fahrgast verbal äußerst aggressiv und war kaum zu beruhigen. Der 35-Jährige war stark alkoholisiert und beleidigte im Beisein der Beamten den Taxifahrer mehrfach. Weil er auch die Anhörung von Zeugen behinderte, wurde dem Mann ein Platzverweis ausgesprochen. Diesem kam er erst nach mehrfacher Aufforderung und der Androhung weiterer Konsequenzen nach. Der 35-Jährige muss nun mit einer Strafanzeige rechnen. |cri

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell