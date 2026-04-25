POL-PDKL: Alkohol am Steuer festgestellt - Polizei stoppt Autofahrer am Opelkreisel

Kaiserslautern (ots) - Wegen seines aggressiven Verhaltens ist ein Mann am Donnerstagnachmittag am Fackelrondell negativ aufgefallen. Gegen 14.30 Uhr ging bei der Polizei die Meldung ein, dass sich ein stark alkoholisierter Mann mit Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes der Mall anlegen würde. Diese hatten ihm aufgrund seines Zustands den Zutritt zur Einkaufspassage verwehrt - was der 32-Jährige nicht akzeptieren wollte. Nach den derzeitigen Erkenntnissen kam es zu einem ...

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