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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Alkohol am Steuer festgestellt - Polizei stoppt Autofahrer am Opelkreisel

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zu Samstag hat die Polizei am Opelkreisel einen alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Am 25.04.2026 gegen 01:54 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen 23-jährigen im Rahmen einer Verkehrskontrolle. Bereits zu Beginn der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf Alkoholkonsum. Ein Atemalkoholtest vor Ort bestätigte den Verdacht mit einem Wert von 0,88 Promille. Der Mann aus dem Kreis Kaiserslautern wurde anschließend zur Dienststelle verbracht, wo ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Gegen den 23-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. |PvD

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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