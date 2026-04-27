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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Kastenwagen gerammt und abgehauen: Zeugen gesucht!

Kaiserslautern (ots)

Am Wochenende kam es in der Fischerstraße zu einer Unfallflucht. Ein Unbekannter kollidierte mit dem Außenspiegel eines geparkten Iveco-Pkw und machte sich aus dem Staub, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Wie der Besitzer des beschädigten Wagens mitteilte, dürfte sich der Unfall zwischen 20 Uhr am Samstagabend und 14 Uhr am Sonntagmittag ereignet haben. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Verursacher aufgenommen und sucht Zeugen. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich unter 0631 369-14199 an die Inspektion in der Gaustraße zu wenden. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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