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POL-PDKL: Motorradfahrer kracht gegen Ampelanlage

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Kaiserslautern (ots)

Ein Motorradfahrer hat am späten Sonntagabend in der Berliner Straße einen Unfall gebaut. Kurz vor 23 Uhr prallte der Mann mit seiner Maschine gegen eine Ampelanlage und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Unfallursache war vermutlich nicht angepasste Geschwindigkeit.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge, kam der 22-Jährige mit seiner 650er Kawasaki Ninja aus der Lauterstraße und fuhr in Richtung Pariser Straße. Zeugen berichten, dass er nach einem Überholvorgang die Kontrolle über sein Motorrad verlor. Im Kreuzungsbereich Berliner Straße / Alte Brücke prallte der Fahrer frontal gegen die Lichtzeichenanlage und wurde mehrere Meter durch die Luft geschleudert. Er blieb im Bereich der baulichen Trennung zwischen den Fahrbahnen schwer verletzt liegen und wurde mit Verdacht auf Knochenbrüche ins Krankenhaus gebracht.

Am Motorrad entstand Totalschaden. Die Maschine wurde abgeschleppt. Trümmerteile des Unfalls verteilten sich vor Ort über eine Länge von rund 30 Metern bis hinüber zur Gegenfahrbahn.

Auch der Ampelmast wurde bei der Kollision so stark beschädigt, dass er abgebaut werden musste. Die Kreuzung war deshalb vorübergehend komplett gesperrt. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 50.000 Euro geschätzt. Neben mehreren Streifen der Polizei waren auch der Rettungsdienst mit Notarzt, die Feuerwehr sowie Mitarbeiter der Stadt im Einsatz. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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