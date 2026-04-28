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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Paketdiebstahl: Polizei ermittelt und gibt Tipps

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben am Montag in der Trippstadter Straße ein Paket gestohlen. Die Lieferung war gegen Mittag vor einer Haustür abgelegt worden. Als die Empfängerin die Sendung abholen wollte, war das Päckchen bereits verschwunden. Offensichtlich nutzten Diebe die Gelegenheit und entwendeten die Ware. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen.

Unsere Tipps: Wer Paketdienstleistern eine Abstellgenehmigung erteilt, sollte den Ablageort so wählen, dass Diebe nicht sofort Zugriff darauf haben. Noch besser ist es, einen vertrauenswürdigen Nachbarn anzugeben, der das Paket entgegennehmen kann. Viele Paketdienste bieten zudem die Möglichkeit, Sendungen an einer Packstation abzuholen - so haben nur Sie Zugriff auf die Ware. |erf

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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