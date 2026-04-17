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Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Unfallflucht auf Firmenparkplatz

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Am Donnerstag zwischen 9 und 14:15 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Autoteilezulieferers in der Industriestraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine dort geparkte graue Mercedes E-Klasse mit KIB-Kennzeichen wurde wahrscheinlich von einem ein- oder ausparkenden Fahrzeug an der Fahrertür beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der verursachte Fremdschaden wird auf rund 1500 Euro geschätzt.

Hinweise zur Klärung der Verkehrsunfallflucht werden unter der Telefonnummer 0631 / 369-14699 an die Polizeiinspektion Rockenhausen erbeten. |ank

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Rockenhausen
Telefon: 0631 369-14699
E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de
Internet: http://www.polizei.rlp.de/pi.rockenhausen

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell

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