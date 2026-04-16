Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Wohnungseinbruchsdiebstahl und versuchter Wohnungseinbruch

Niedermoschel und Bisterschied (Donnersbergkreis) (ots)

In der Zeit vom 14.04.2026, 17:00 Uhr bis zum Nachmittag, des 15.04.2026 drangen bislang unbekannte Täter in der Hauptstraße in Niedermoschel in ein freistehendes Einfamilienhaus ein und entwendeten mehre elektronische Geräte, Schmuck sowie Bargeld. Der entstandene Schaden wird derzeit auf ca. 9000 Euro geschätzt. Im Rahmen der Tatortarbeit konnten durch die Polizei am Tatort Spuren gesichert werden.

Ebenso kam es in der Hauptstraße in Bisterschied im Zeitfenster 14.04.2026, 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr während der Abwesenheit der Bewohner zu einem Einbruchsversuch. Die bislang unbekannten Täter versuchten durch aufhebeln eines Fensters in das, ebenfalls freistehende Einfamlienhaus einzudringen. Bei dem Versuch das Fenster aufzuhebeln kam es zum Bruch der Glasscheibe. Aus bislang nicht verifizierten Gründen ließen die Täter von ihrer Tat ab, so dass keine Gegenstände entwendet wurden.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise insbesondere zu verdächtigen Wahrnehmung, Personen und Fahrzeugen, die mit den beiden Taten in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 0631 / 369-14699 oder Email pirockenhausen@polizei.rlp.de. |dsi

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