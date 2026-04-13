Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Diebstähle auf Friedhof - Zeugen gesucht

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Gehrweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Wahrscheinlich von Donnerstag auf Freitag haben bislang unbekannte Täter an drei Gräbern verschiedene Bronzeskulpturen sowie eine zur Friedhofausstattung gehörende Schwengelpumpe entwendet. Zumindest in einem Fall wurde auch eine Grabeinfassung beschädigt. Die Tat wurde am Freitagnachmittag entdeckt. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahl und Störung der Totenruhe. Der Schaden wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 0631 / 369-14699. |ank

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