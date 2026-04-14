Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Graffiti-Schmierereien auf Schulgelände

Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Wahrscheinlich in der Nacht von Montag auf Dienstag haben unbekannte Täter auf dem Gelände der Albert-Schweitzer-Realschule Plus in der Schulstraße mit schwarzer und blauer Farbe Parolen mit politischen, beleidigenden und rassistischen Inhalten auf Außenwände, eine Mauer sowie eine Tischtennisplatte gesprüht. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Die Kosten für die Beseitigung werden auf einen höheren dreistelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 0631 / 369-14699. |ank

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