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Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Sachbeschädigung am Bürgerhaus

Niedermoschel (Donnersbergkreis) (ots)

Über das Osterwochenende kam es in der Amtsgasse beim Bürgerhaus zu Vandalismus. Die Tat wurde am frühen Sonntagabend entdeckt. Das Kellerfenster zu einem Heizraum wurde von einem unbekannten Täter wahrscheinlich eingetreten. Der Keller wurde augenscheinlich nicht betreten. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung, der verursachte Sachschaden wird auf rund 200 Euro geschätzt.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 0631 / 369-14699. |ank

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Rockenhausen
Telefon: 0631 369-14699
E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de
Internet: http://www.polizei.rlp.de/pi.rockenhausen

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell

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