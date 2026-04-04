Polizeiinspektion Rockenhausen
POL-PIROK: Fahrraddiebstahl
Rockenhausen (ots)
In der Nacht vom 02.04.26 auf den 03.04.2026 entwendeten bislang unbekannte Täter ein in der Bahnhofstraße in Rockenhausen abgestelltes schwarzes Herren- Mountainbike. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 50 Euro
Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 0631 / 369-14699. |schw
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