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Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Fahrraddiebstahl

Rockenhausen (ots)

In der Nacht vom 02.04.26 auf den 03.04.2026 entwendeten bislang unbekannte Täter ein in der Bahnhofstraße in Rockenhausen abgestelltes schwarzes Herren- Mountainbike. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 50 Euro

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 0631 / 369-14699.
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Kontaktdaten für Presseanfragen:

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kaiserslautern
Polizeiinspektion Rockenhausen
Telefon: 0631 / 369-14699
E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pi.rockenhausen

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell

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