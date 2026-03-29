Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Folgenreiche Verkehrskontrolle - mehrere Strafverfahren eingeleitet

Börrstadt (Donnersbergkreis) (ots)

Am Samstagvormittag wurden ein Fahrzeugführer und dessen PKW in der Ortslage Börrstadt einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Durch die aufmerksamen Beamten konnten hierbei gleich mehrere erhebliche Verstöße festgestellt werden.

Bereits zu Beginn der Maßnahme fiel auf, dass am Kennzeichen Veränderungen vorgenommen worden sein dürften, welche den Anfangsverdacht einer Urkundenfälschung begründeten. Im weiteren Verlauf der Kontrolle händigte der Fahrzeugführer einen Führerschein aus, welcher ebenfalls bei der Überprüfung des Dokumentes mehrere Auffälligkeiten aufwies. Auch hier bestand in weiterer Folge der Anfangsverdacht einer Urkundenfälschung.

Doch damit nicht genug - Auf Nachfrage räumte der Fahrzeugführer den Konsum von Betäubungsmitteln vor Fahrtantritt ein. Im Rahmen der Durchsuchung des Fahrzeuges konnten verschiedene Betäubungsmittel, sowie ein waffenrechtlich relevanter Gegenstand aufgefunden werden.

Die strafrechtlich relevanten Gegenstände wurden sichergestellt, dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn, sowie gegen die Fahrzeughalterin wurden diverse Strafverfahren eingeleitet. |he

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