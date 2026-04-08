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Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: "Blaulichtabend" der Polizeiinspektion Rockenhausen am 14. April 2026

POL-PIROK: "Blaulichtabend" der Polizeiinspektion Rockenhausen am 14. April 2026
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Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Traumberuf Polizei

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Informiere Dich am 14. April 2026 um 18:00 Uhr bei der Polizeiinspektion Rockenhausen, im direkten Austausch mit Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten.

Anmeldung unter: pirockenhausen@polizei.rlp.de (begrenzte Teilnehmerzahl)

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Rockenhausen
Telefon: 0631 369-14699
E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de
Internet: http://www.polizei.rlp.de/pi.rockenhausen

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell

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