Polizeidirektion Kaiserslautern
POL-PDKL: Urin-Attacke auf Müllwerker
Kaiserslautern (ots)
Zwei Mitarbeiter der Abfallwirtschaft sind am Montag in der Slevogtstraße mit Urin übergossen worden. Ein Unbekannter schüttete die Flüssigkeit aus einem Fenster eines Mehrfamilienhauses auf die Männer, die sich daraufhin übergeben mussten. Jetzt ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Körperverletzung und bittet um Hinweise: Wer hat den Vorfall kurz vor 12 Uhr beobachtet? Wer kann Hinweise zum Täter geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf
Kontaktdaten für Presseanfragen:
Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern
Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz
Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell