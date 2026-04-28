Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Urin-Attacke auf Müllwerker

Kaiserslautern (ots)

Zwei Mitarbeiter der Abfallwirtschaft sind am Montag in der Slevogtstraße mit Urin übergossen worden. Ein Unbekannter schüttete die Flüssigkeit aus einem Fenster eines Mehrfamilienhauses auf die Männer, die sich daraufhin übergeben mussten. Jetzt ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Körperverletzung und bittet um Hinweise: Wer hat den Vorfall kurz vor 12 Uhr beobachtet? Wer kann Hinweise zum Täter geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

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