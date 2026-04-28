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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mit dem Lasermessgerät Rasern auf der Spur

Kaiserslautern (ots)

An zwei verschiedenen Standorten haben Einsatzkräfte der Polizeiinspektion 1 am Montagvormittag Verkehrskontrollen durchgeführt. Zunächst richteten die Beamten an der B37 zwischen Kaiserslautern und Hochspeyer in Höhe des Parkplatzes Ruheforst eine Kontrollstelle ein und nahmen mit dem Lasermessgerät die Geschwindigkeit der vorbeikommenden Fahrzeuge ins Visier. Innerhalb von knapp zwei Stunden wurden sieben Geschwindigkeitsverstöße und ein Handyverstoß festgestellt. Außerdem erhielt einer der kontrollierten Fahrer einen Mängelbericht, weil die Reifen seines Autos nicht mehr genügend Profil hatten.

Anschließend verlegten die Polizisten ihre Kontrollstelle an die L401 zwischen Kaiserslautern und Mehlingen, in Höhe des Fröhnerhofs. Auch hier wurde das Lasermessgerät eingesetzt. Im Ergebnis waren drei Fahrer zu schnell unterwegs und erhalten demnächst Post von der Bußgeldstelle. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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