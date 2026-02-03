PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt_ keine Lebensgefahr

Hattingen (ots)

Schwer verletzt wurde ein 17-jähriger Motorradfahrer am 1. Februar gegen 17:00 Uhr auf der Felderbachstraße in Hattingen. Nach ersten Erkenntnissen war er mit seinem Motorrad der Marke Yamaha auf der Felderbachstraße in Fahrtrichtung Hattingen unterwegs. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über das Motorrad und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dort stürzt er und verletzte sich schwer. Lebensgefahr bestand nicht. Ein Rettungshubschrauber wurde angefordert. Der Verletzte 17-jährige kam mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme war die Felderbachstraße zeitweise vollständig gesperrt. Das Motorrad war so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 02.02.2026 – 13:50

    POL-EN: Gevelsberg: Vermisste Person gesucht

    Gevelsberg (ots) - Aktuell fahndet die Polizei nach einer vermissten Person. Der 57-Jährige verließ am 30.01.2026 um 14:55 Uhr seine Einrichtung in Gevelsberg. Der Vermisste könnte sich aufgrund einer Erkrankung in hilfloser Lage befinden. Er hat überwiegend Bezüge nach Wuppertal. Fotos des Vermissten gibt es hier: https://polizei.nrw/fahndung/193717. Wer hat die Person gesehen oder kann Hinweise zu seinem ...

    mehr
  • 01.02.2026 – 16:37

    POL-EN: Hattingen: Friedliche Versammlung in Hattingen- 350 Teilnehmende

    Hattingen (ots) - Zu einer friedlichen kurdischen Versammlung mit ca. 350 Teilnehmenden kam es am Sonntag, den 1. Februar in der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 16:15 Uhr. Nach einer Auftaktkundgebung auf einem Parkplatz an der Roonstraße kam es zu einem Aufzug im innerstädtischen Bereich von Hattingen. Gegen 16:00 Uhr gab es dann eine kurze Abschlusskundgebung an der ...

    mehr
  • 01.02.2026 – 08:09

    POL-EN: Gevelsberg - Einbruch in Einfamilienhaus

    Gevelsberg (ots) - In Gevelsberg in der Milsper Straße kam es am 31.01.2026 gegen 19:20 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte Täter gelangen über ein Fenster in das Haus. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde Schmuck entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02324-9166-2100 melden. Ahu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren