Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt_ keine Lebensgefahr

Hattingen (ots)

Schwer verletzt wurde ein 17-jähriger Motorradfahrer am 1. Februar gegen 17:00 Uhr auf der Felderbachstraße in Hattingen. Nach ersten Erkenntnissen war er mit seinem Motorrad der Marke Yamaha auf der Felderbachstraße in Fahrtrichtung Hattingen unterwegs. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über das Motorrad und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dort stürzt er und verletzte sich schwer. Lebensgefahr bestand nicht. Ein Rettungshubschrauber wurde angefordert. Der Verletzte 17-jährige kam mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme war die Felderbachstraße zeitweise vollständig gesperrt. Das Motorrad war so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste.

