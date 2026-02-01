PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Friedliche Versammlung in Hattingen- 350 Teilnehmende

Hattingen (ots)

Zu einer friedlichen kurdischen Versammlung mit ca. 350 Teilnehmenden kam es am Sonntag, den 1. Februar in der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 16:15 Uhr. Nach einer Auftaktkundgebung auf einem Parkplatz an der Roonstraße kam es zu einem Aufzug im innerstädtischen Bereich von Hattingen. Gegen 16:00 Uhr gab es dann eine kurze Abschlusskundgebung an der oben genannten Örtlichkeit. Die gesamte Versammlung lief friedlich und ohne Vorkommnisse. Durch den Aufzug kam es zeitweise zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen. Die Polizei war mit zahlreichen Kräften, u. a. aus Nachbarbehörden und der Bereitschaftspolizei vor Ort.

Polizeiführer Dominik Helms war sehr zufrieden mit dem Versammlungsverlauf: Wir können von einer wirklich störungsfreien Versammlung sprechen. Durch die friedlichen Versammlungsteilnehmenden und die Polizeipräsenz kam es zu keinerlei Vorkommnissen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

