Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Einbruch in Einfamilienhaus

Gevelsberg (ots)

In Gevelsberg in der Milsper Straße kam es am 31.01.2026 gegen 19:20 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte Täter gelangen über ein Fenster in das Haus. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde Schmuck entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02324-9166-2100 melden. Ahu

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

